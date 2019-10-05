Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, “Ben de hata yapabilirim, ben de insanım” dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beraberlik sonrasında sadece istemenin yetmediğini aktaran Terim, “Açıkçası sadece istemekle olmuyor. Almasını da bilmek lazım, puanı da galibiyeti de. Biz bugün sadece istemişiz, istedik diyelim. Bazıları için pek de sanmıyorum ama salı günü istekli, mücadeleci, kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım, muhakkak ki Şampiyonlar Ligi'nin özellikle büyük maçlarından sonra bu tempolardan, bu gerilimlerden sonra bir dalgalanma beklersiniz ama böyle bir şey beklemem. Bugünkü gibi bir tablo mümkün değil beklemem. Gençlerbirliği'nin hakkını yemeyelim iyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar tebrik ederim kendilerini” ifadelerini kullandı.

"Öz eleştiri yapmam lazım kendimize, hoşlanmadım"

PSG maçı sonrasında rotasyon yapmayı düşünmediğini ancak bunun doğru bir karar olmadığını aktaran Terim, “Bütün hayatımız boyunca bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan, bugün bunların hiçbir tanesinden esinti yok. Buna ciddiyetsizlik diyebilirsiniz, önemsememek diyebilirsiniz ama hiçbir futbolcunun ‘Ben salı günü oynadım, yorgunum' deme hakkı yoktur. Gelirsin söylersin oynamazsın o zaman. Maçtan çıktıktan sonra kimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Hele Galatasaray'da hele bizle beraber, bunlar telafi edilebilir şeyler ama böyle bir oyun oynayıp böyle bir reaksiyon, oynamadan sadece seyrederek açıkçası hoş değil. Ekranda, statta ‘Şöyle oynasa böyle olur, hoca bunu soksa ötekini alsa' mevzu bu değil. Biraz önce de söyledim ‘İstemek yetmez' o işin teori kısmı, pratik kısmı var birde, uygulamak lazım sahada. Çeneyle olmuyor bu. Dolayısıyla konsantre sıfır, mücadele yok, bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde bir öz eleştiri yapmam lazım kendimize, hoşlanmadım” diye konuştu.

"Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum"

Kazanamamaları için “ümit edelim bu son olur inşallah” ifadelerini aktaran Fatih Terim, “Bugün kaybetseydik de biz istediğimiz gibi oynasaydık, biz Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen o maalesef, verilmeyen penaltı, penaltılar bilemem ama o konuda zaten ben konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum biraz da konuşmayanlar ceza alsın” şeklinde konuştu.

Takımda birçok oyuncunun milli takıma gittiğini anlatan Terim, milli takım arasında yara saramayacaklarını ve takımda değişikliğe gidileceğini kaydetti.

Sosyal medyaya göre takım oluşturmadığını vurgulayan Terim, “Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım” dedi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in Norveç'te maç yönettiğini söyleyen Terim, “Gece maç yönetti galiba, bugün de cumartesi, cuma sabahı bindi oradan, maç sonrası herhalde akşam gelmiştir. Başka hakem kalmadı galiba, yorgun argın cumartesi enteresan bir durum” ifadelerini kullandı.