Fen Liselerinde fikri mülkiyet seferberliği

2020 yılında 188 ürün tescili alınmış ve 2021 yılı için de 250 ürün tescil hedefi konmuştu.

MEB, 2021 yılında Fen Liselerinde de fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırma kararı aldı. Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Prof. Dr. Habip Asan arasında ‘Eğitim İş Birliği Protokolü' İmzalandı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete şunları söyledi: “Ülkemizde fen ve matematik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinde yapılan işbirliği ile fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım atıyoruz. Fen liselerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak ve Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütülecektir.”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da fikri mülkiyet konusunda MEB ile yürüttükleri ortak çalışmalardan ve alınan mesafeden duydukları memnuniyeti ifade etti.

İşbirliği protokolünü değerlendiren MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdik. Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da halen devam ediyor.”

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer şunları söyledi: “Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında şimdi Fen Liselerimizde de fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım atıyoruz. Kurulan bu işbirliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturacağız. 2021 yılında her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum.”