Fenerbahçe maçında çıkan arbede sonucu küçük çocuk şoka girdi

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında son dakikalarında çıkan olaylarda babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında, son dakikalarında çıkan olaylar sonucu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin durulmaması üzerine taraftarlar birbirlerine koltuk fırlattı. Babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi. Polisin araya girmesi neticesinde küçük çocuk babasıyla beraber hızlı bir şekilde tribünden çıkartılarak, sahada hazır halde bekleyen 112 Hızır Acil ekiplerinin yanına götürüldü. Sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi. Küçük çocuk olayın şokundan çıkamadan babasına sarılıp göz yaşlarına hakim olamadı.