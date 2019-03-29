Fethi Yaşar, AVM'leri gezdi

Seçime günler kala Yenimahalle'yi karış karış dolaşmaya devam eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu kez de AVM'lerde alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu. Yaşar, vatandaşlara iyi alışverişler, esnafa da hayırlı işler diledi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Yaşar, “Tekrar seçilirsem sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğim” dedi. Fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları da kırmayan Başkan Yaşar, kendisine yaklaşarak ilk defa oy kullanacağını ve Fethi Yaşar'a oy vereceğini söyleyen Arif Kırmaz adlı vatandaşla sohbet etti. Kırmaz, “Bu sene 18 yaşını doldurdum. Ben de oy kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Bir Yenimahalleli olarak oyum size. Büyükşehirde de Mansur Yavaş'a” dedi.

“Sandık millet iradesinin tecelli ettiği yerdir”

Genç seçmene teşekkür ederek seçimlerin barış, kardeşlik ve huzur içerisinde geçmesini temenni ettiğini dile getiren Başkan Yaşar, “31 Mart'ta kim seçilirse seçilsin kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Seçimler, demokrasinin en temel kurumlarından birisidir. Çünkü sandık millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Tüm vatandaşlarımızı oyunu kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Oyunuzu kullanın, oy kullanmak önemli bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.