Fethi Yaşar çalışanlar ile bayramlaştı

Yaşar, Yenimahalle'nin Türkiye'nin en gelişmiş ilçe sıralamasında 5'inci sıraya kadar yükselmesinde Yenimahalle Belediyesi emekçilerinin büyük katkısı olduğunu söyledi. Yaşar, “13 yıldır büyük bir ekip olarak Yenimahalle'ye hizmet ediyoruz. Siz de ben de çok çalışarak, çok emek vererek Yenimahalle'yi Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri kategorisinde en üstlere taşıdık. Bu başarı hepimizin” dedi.

Yaşar, imzaladıkları protokolle memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personele tek seferde ödemek üzere 15 bin 50 TL, şirket çalışanlarına ise 10 bin TL banka promosyonu verileceğini ve ödemelerin Temmuz ayı içerisinde yapılacağını da müjdeledi.

“Bu başarı hepimizin”

Yenimahalle Belediyesi emekçilerinin Kurban Bayramını kutlayan Yaşar, “13 yıldır Yenimahalle'de belediye başkanlığı yapıyorum. 2009 yılında göreve başladığımda bin 250 çalışanımız vardı. Gelir bakımından belediyemizin büyük bir bölümünü kapsayan Çayyolu bölgesi de bizim sınırlarımız içerisindeydi. Çayyolu bölgesi bizden alınmasına rağmen hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadım. Önümüzde iki yol vardı. Ya emekçilerimizle çalışarak hizmet üreteceğiz ya da müteahhitlerle çalışacağız. Ben seçimimi emekçilerden yana kullandım. Bir insanın bile geçimine katkı sunuyorsak ne mutlu bize. Bugün 4 bin çalışanımızla Yenimahalle halkına hizmet veriyoruz. Yenimahalle'de sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde başım dik yürüyorum. Bu başarıyı yakalamamızda doğru ve düzgün çalışarak katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizden tek isteğim bugüne kadar yaptığınız gibi Yenimahalle halkına güler yüzle hizmet sunmanız” dedi.

“Emeğin hakkını vermek sosyal demokratlara yakışır”

Emekçinin hakkının korunmasına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Yaşar, “Ülkemiz ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor ve hayat pahalılığı vatandaşı büyük sıkıntıya sokuyor. Biz belediyeler olarak da bu ekonomik sıkıntılardan payımızı alıyoruz. Çalışanlarımızın bu sıkıntılı süreci daha rahat atlatabilmesi için maaşlarda imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak gerekli artış oranlarını yaptık. Yeni yaptığımız düzenleme ile en düşük şirket personeli maaşı yüzde 30 artışla ikramiye dahil 6 bin 271 TL'ye, en yüksek şirket personeli maaşı ise ikramiye dahil 7 bin 251 TL'ye çıkarılmıştır. Bunun yanında işçilerimizin yılda 4 kez aldığı ikramiyeleri de düzenli olarak ödemeye devam edeceğiz. Gelecek yıl Ocak ayında yapılacak yeni sözleşme ile belediyemizin kaynaklarını zorlayarak bütün imkanları değerlendireceğiz. Göreve geldiğim günden bu yana asgari ücretle kimseyi çalıştırmadım, çalıştırmayacağım. Emeğin hakkını vermek sosyal demokratlara yakışır” dedi.