Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyumu

Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 Kasım tarihinde başlayan sempozyumun açış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından 80 bine yakın şehit verilerek bir yıl süren mücadeleyle fethedildiğini söyledi. Tarihsel süreçte İngiltere'ye kiralanan adanın daha sonra Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyleyen Tatar, İngiliz sömürgesi döneminde adaya çok sayıda Rum ve Yunan yerleştirilerek, adanın nüfus yapısının bilinçli olarak dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise dünya ticaretinin önemli bir kısmının halen Doğu Akdeniz'de yapıldığını belirterek, bu bölgenin stratejik öneminin hala sürdüğünü ifade etti. Adadaki Türk varlığının 1571'e dayandığını belirten Başçeri, Osmanlı idaresi ve vakıf unsurlarının adayı ihya ettiğini söyledi. Türk Tarih Kurumuna Türkiye'deki Kıbrıs literatürünü geliştiren çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başçeri, Millet Kütüphanesi'nde Kıbrıs bölümü oluşturulması için hazırlıklara başlandığı müjdesini de verdi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ise günümüzdeki vakaların tarihi temellerine bilimsel perspektifle derinlemesine vâkıf olmanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, siyasi tarih, iktisat tarihi, Osmanlı vakıf hukuku gibi konuların rasyonel çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti. Türk Tarih Kurumunun Kıbrıs tarihi ile ilgili birçok ilmi çalışma yürüttüğünü dile getiren Kılınç, Kurumun Kıbrıs'ta tarih öğretimi ile ilgili panel ve çalıştaylar düzenlediğini, ayrıca Kıbrıs tarihi ile ilgili yayınları da okurlarla buluşturduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda Kıbrıs'ın fethinde tutulan sefer defterinin de Kurum tarafından yayımlanacağı haberini paylaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise sempozyumun tarihe önemli bir not düşeceğini ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesi için canını hiçe sayarak mücadele eden ve anılarıyla Mücahitler Anlatıyor eserinin ortaya çıkmasına vesile olan Kıbrıs mücahitlerine ve bu eserin basılmasını sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine şükranlarını dile getirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ise düzenlenen sempozyumun “tarihi yapan” mücahitler ile “tarihi yazan” bilim insanlarını bir araya getirmesi bakımından özel bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs mücahitleriyle yapılan söyleşilerden oluşan Mücahitler Anlatıyor kitabının tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, Kıbrıs tarihindeki dönüm noktaları ve bölgede yaşanan güncel sorunların tarihi kökenleri ele alındı.