FETÖ terör örgütüne bir darbe daha vuruldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burkina Faso'da eş başkanlık görevini yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında önemli işbirliği anlaşmalarına imza attı. FETÖ'ye ait Türk okulları da imzalanan anlaşma ile Türkiye'ye devredildi.

KEK 2'nci dönem toplantıları kapsamında iki ülke arasında ticaret, özel sektörler arası işbirliği, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, sanayi, kalite altyapısı, tarım, hayvancılık, orman ve su, enerji ve madencilik, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre şehircilik , sağlık, teknik işbirliği, bilimsel işbirliği, eğitim ve yüksek öğretim ve kültürel işbirliği konuları ele alındı. KEK toplantısı kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalara da imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo arasında ‘Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması' imzalandı. Bu kapsamda Burkina Faso'da faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ'ye ait 3 okulun devri tamamlanmış oldu. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kaboré'nin Nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ okullarının devrini dile getirmişti.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Roch Marc Chrıstıan Kaboré tarafından da kabul edilen Bakan Pakdemirli, atılan bu önemli adımdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Burkina Faso ile 7 alanda işbirliği anlaşması imzalandı

KEK toplantısı kapsamında ayrıca Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Turizm İşbirliği Anlaşması imzalandı. Ayrıca DEİK Yatırım Ajansı ile Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı ve DEİK ile Burkina Faso Yatırım Ajansı arasında da işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve 10'u aşkın Türk iş adamı ile Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile Burkina Fasolu iş adamlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, “İki ülke arasındaki mesafe coğrafi olarak uzak görünse de dost ülke Burkina Faso ile gönüller birbirine yakındır” diyerek, KEK toplantısı ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Son üç yılda ortalama yüzde 6.1 büyüyen ülke ekonomisi ile Burkina Faso'nun Batı Afrika'da ticareti artırmak için fırsatlar sunduğunu ifade eden Pakdemirli, pamuk başta olmak üzere tarım sektörünün ve de madenciliğin ülke ekonomisindeki kilit rolüne değindi. Bakan Pakdemirli, “Bugün Afrika'da altın üretiminde ilk beş ülke arasında yer alan Burkina Faso'da ayrıca önemli fosfat, manganez, çinko kaynakları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde artacak yatırımlar şüphesiz ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle siz değerli iş adamlarına bu güzel ülkenin bu önemli potansiyelini değerlendirme çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ile birçok alanda ikili ilişkilerin bir kez daha masaya yatırıldığını belirten Pakdemirli, “Türkiye standardizasyon teknik işbirliği ve üretim kalitesi altyapısını oluşturan tüm alanlardaki bilgi birikimini Burkina Faso ile paylaşmaya her zaman hazırdır” dedi.

Burkina Faso ile karşılıklı kazan-kazan ilkesi üzerinden her alanda işbirliğini üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, “2018 rakamlarına göre ihracatımız 52.7 milyon dolar, ithalatımız ise 8.7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelin siz özel sektör temsilcileri ile biz karar vericiler el ele verip bu rakamları daha yüksek ve dengeli boyuta çekelim” dedi.

Bakan Pakdemirli, Türk iş adamlarının yurt dışında yaptığı yatırımlara ve başarılarına vurgu yaparak, tekstil ve müteahhitlik noktasında da önemli işbirlikleri sağlanabileceğini dile getirdi.