FETÖ'nün kadın sorumlusu Yasemin Ö. ile 37 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kadın yapılanmasında etkin rol alan şüpheli Yasemin Ö. ile irtibatta olduğu tespit edilen 37 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüpheli Yasemin Ö.'nün büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olan şüpheli Yasemin Ö.'nün Ankara ilinde saklandığı ve büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında CMK 140 maddesinin uygulanması için karar alındığı, bunun sonucunda şüpheli ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında 18/02/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonda Yasemin Ö. ve eşi Nahit Ö. ile birlikte Yasemin Ö.'nün en çok irtibat halinde olduğu ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice G. ve eşi Adem G.'nin de olduğu 30 şüphelinin yakalandığı, Yasemin Ö.'nün kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçtiği, diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.