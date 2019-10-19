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FETÖ'nün Meksika sorumlusu MİT operasyonuyla yakalandı

FETÖ’nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika sorumlusu Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Osman Karaca'nın geçmiş dönemde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Karaca hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olduğu bildirildi.

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