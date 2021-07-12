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FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

Terör örgütü FETÖ’nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayenesi için Ankara’da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayenesi için Ankara'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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