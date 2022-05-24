İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock gibi çeşitli deliller elde edilen 21'i görevde, 1'i istifa, 31'i ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.


Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.