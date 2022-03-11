FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.