Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi, pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini açtığı YouTube kanalında yayınlayacak. “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Programlar, ABB TV'den de canlı yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi günlerinde çocuklar için faydalı ve eğlenceli projeleri hayata geçiriyor. ANFA bünyesinde Altınpark'ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi, korona virüs sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV'den yayınlamaya başladı.

Başkent'te bilim artık her yerde

Covid-19 önlemlerini alarak yaz ayları boyunca Ankara'nın parklarında “Bilim Her Yerde” etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

Yayınlar ABB TV'de de yayınlanacak

Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek. “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin Youtube kanalında yayınladığı içerikler aynı zaman da ABB TV'den de izlenebilecek.