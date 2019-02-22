FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 77 - Slovenya: 58

A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.
Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı. Müsabaka öncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara Spor Salonu'nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı.
A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı. 17 Eylül 2018'de Slovenya'da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grubun son müsabakası olan İspanya maçı öncesi moral depoladı.
A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30'da İspanya'da karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko Tomasovic
Türkiye: Doğuş Balbay 2, Sinan Güler 12, Metin Türen 2, J. Metecan Birsen 3, Semih Erden 10, Oğuz Savaş, Berk Uğurlu 5, A. Buğrahan Tuncer 22, Tolga Geçim 6, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 5, Hüseyin Göksenin Köksal 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Slovenya: Matic Rebec 5, Luka Rupnik 5, Edo Muric 7, Blaz Mesicek 3, Leon Santelj, Jan Kosi 10, Gregor Hrovat 12, Jan Span 3, Miha Skedelj 3, Ziga Dimec, Zoran Dragic 10, Gregor Glas
Başantrenör: Radovan Trifunovic
1. Çeyrek 11-17 (Slovenya lehine)
Devre 34-26 (Türkiye lehine)
3. Çeyrek 58-42 (Türkiye lehine)