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FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 72 - Filou Oostende: 66

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende’yi 72-66 yenerek puanını 9’a yükseltti ve grup liderliğini korudu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende'yi 72-66 yenerek puanını 9'a yükseltti ve grup liderliğini korudu.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Petr Hrusa (Çekya), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)


Türk Telekom: Muhammed Baygül 4, Fall 2, Enes Taşkıran, Wiltjerx 33, Campbell 3, Hunter 6, Johnson 21, Egemen Güven 1, Metin Türen 2, Polat Kaya, Efe Beşok, Şafak Edge


Başantrenör: Burak Gören


Filou Oostende: Mwema, Braian Angola 14, Dusan Djordjevic 5, Shevon Thompson 12, Amar Sylla 5, Simon Buysse 6, Keye Vries 5, Loic Schwartz 15, Yannick Desiron 4, Servaas Buysschaert


Başantrenör: Dario Gjergja


1. Periyot: 13-15


Devre: 26-34


3. Periyot: 52-51

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