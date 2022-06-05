İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBV Milletler Ligi: Sırbistan: 3 - Hollanda: 2

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Sırbistan, Hollanda ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Sırbistan 3-2 galip ayrıldı.



Salon: Ankara


Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa ElWafi (Tunus)


Sırbistan: Sara Lozo, Maja Aleksic, Ana Bjelica, Katarina Lazovic, Jovana Stevanovic, Bojana Drca (Teodora Pusic, Sladjana Mirkovic, Brankica Mihajlovic, Jovana Zelenovic, Jovana Mirosavljevic


Hollanda: Britt Bongaerts, Fleur Savelkoel, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Juliet Lohuis (Myrthe Schoot, Celeste Plak, Indy Baijens


Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13


Süre: 124 dakika (30, 25,25,28,16)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.