FIBV Milletler Ligi: Tayland: 3 - Çin: 2

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Tayland, Çin ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Tayland 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Fabrice Collados (Fransa)

Tayland: On-Chatchu Moksri, Kaewkalaya Kamulthala, Pimpichaya Kokram, Sasipapro Janthawisut, Hattaya Bamrungsuk, Pornpun Guedpard (Piyanut Pannoy, Boonlert Tichaya, Ajcharaporn Kongyot, Supattra Pairoj, Thanacha Sooksod, Thanacha Sooksod

Çin: Linyu Diao, Ye Jin, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yingying Li, Xinyue Yuan (Weiyi Wang, Feifan Ni, Yunlu Wang, Linyu Diao, Yiwen Miao

Setler: 25-23, 13-25, 14-25, 25-23, 15-11

Süre: 120 dakika (30, 21, 22 ,27,20)