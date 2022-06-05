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FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Belçika: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.



Salon: Ankara


Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)


Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin


Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris


Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15


Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25)

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