Fidan ihracatı son 8 yılda 40 kat arttı

Türkiye'de 2002 yılında 3,5 milyon adet olan fidan üretimi, 2018 yılında 106,5 milyon adet oldu. 30 kat artan kayıtlı fidan üretimi ile kendine yeten Türkiye, üretiminin yüzde 40'ını ihraç ederek dünya fidancılığında tercih edilen bir marka olma yolunda da önemli ilerleme sağladı.

Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Başkanı Hurşit Nallı, ülkemizin 10 yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Avrupa ülkelerine artık fidan ihraç eder duruma geldiğini belirterek, 2010 yılı fidan ihracatı 0,9 milyon dolar iken 2018 yılında fidan ihracat değerinin 40 milyon dolara ulaştığını, sektörün uluslararası piyasada rekabet gücünün artması ve hatta ihracat hedefi olan 100 milyon dolara en kısa zamanda ulaşmak için fidan üreticisine ve ihracatına desteklemenin gerekli olduğunu belirtti. Nallı, fidan üretiminin uluslararası standartlarda yapılması ile birlikte özellikle son 10 yılda Türkiye'deki meyve bahçeleri ve bağların yerli fidanlar ile kurulduğunu, 2010 yılında 7,5 milyon dolar fidan ithalatı yapılmışken, 2018 yılında fidan ithalatı değerinin sadece 2,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. FÜAB Başkanı Nallı, meyvecilikte talep gören çeşitlerde ve kaliteli fidan üretimleri sayesinde Avrupa, Amerika ve Türk Cumhuriyetleri'ne fidan ihracatı yaptıklarını, ihracattaki bu olumlu ivmenin devam edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilikleri ile diyalog halinde olduklarını, hedef pazarları daha da arttırmayı istediklerini söyledi.

"1 liraya 6,18 dolar veren örnek sektör fidancılık sektörüdür"

Nallı, FÜAB üyelerine Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016-2017 yıllarında verilen toplam 9 milyon TL üretim desteğinin 55,7 milyon dolarlık fidan ihracatı ile ülkemize geri kazandırıldığını belirterek, kayıtlı fidan üreticilerine verilecek her desteğin 36 katı kazanç olarak ülkemize geri döneceğini, bu nedenle 'Fidan Sertifika' belgesine sahip tüm kayıtlı üretimlerin desteklenmesini istediklerini söyledi.

Nallı, üyelerinin bakanlık talimatlarına uygun fidan üretimi gerçekleştirmelerine karşın kayıt dışı üretimler nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıya kaldıklarını, hatta kayıt dışı sağlıksız fidanların yol açtığı zararlar nedeniyle kaliteli fidan üreticisinin de bu kötü algıdan hatalı bir şekilde zan altında bırakıldığını belirtti. Nallı, kayıt dışı üretimler nedeniyle üyelerinin sağlıklı ve kaliteli olan sertifikalı fidanlarını satamadıklarını veya zararına satış yaptıklarını, meyve üreticisinin kayıt dışı fidanlarla kurdukları bahçelerde hastalık sorunu, verim ve kalite düşüklüğü, farklı çeşit alınması gibi sorunlar nedeniyle zaman, emek ve para kaybı yaşadığını, kayıt dışı üretim ve satışlardan vergi, kontrol ücreti gelirlerinin alınmaması nedeniyle devletin gelir kaybına uğradığını belirtti. Kayıt dışı fidan üretim ve satışının herkese zarar verdiğini belirten Nallı, meyve üreticilerine seslenerek, “Yüksek verim ve kaliteli ürün için Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almış ve FÜAB üyeliği onaylanmış üreticilerin ürettiği sağlıklı ve ismine doğru olduğu kontrol edilerek sertifika belgesi düzenlenmiş olan fidan alın'' dedi.