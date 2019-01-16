Fidanda Türkiye markası

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin meyve fidancılığında kendine yeterli olduğunu, 2016 yılında başlayan üretim desteğinin de etkisiyle 30 milyon doları aşan ihracat yapıldığını kaydetti.

TÜRKTOB Başkanı Akcan,‘'Türkiye fidanda dışa bağımlı değil, tam tersine ihraç eden ve fidanları yurt dışında talep gören bir ülkedir. 2010 yılında yok denecek kadar az olan ihracatımız, 2014 yılında 8.3 milyon dolara, bu yıl ise 30 milyon dolara yükselmiştir. Buna karşılık 2010 yılında 7.5 milyon dolar olan ithalat ise hızla azalarak 2.3 milyon dolara kadar düşmüştür. Ülkemiz elma, ceviz, kiraz, armut, zeytin, erik, nektarin ağrılıklı olmak üzere pek çok türün fidanını, AB ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyaya ihraç eder konuma gelmiştir'' dedi.

TÜRKTOB'a bağlı Fidan Üreticileri Alt Birliğine (FÜAB) üye 802 işletmenin 101.8 milyon adet meyve ve 3.6 milyon adet asma olmak üzere 105.4 milyon fidan ürettiğini kaydeden Akcan, 2002 yılında 3.5 milyon adet olan fidan üretiminin, Tarım ve Orman Bakanlığının 2016 yılında başlattığı üretim desteklerinin de etkisiyle 2016 yılında 69.4 milyon adete yükseldiğini, son iki yılda 100 milyon adet çıtasının aşılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

2010 yılında 905 bin dolar ihracatın 33 kat artarak 30 milyon dolar seviyesine geldiği, aynı dönemde ithalatın 7.5 milyon dolardan 2.3 milyon dolara düştüğü bilgisini veren Akcan,'' Tarım ve Orman Bakanlığı son üç yılda toplam 34.4 milyon lira sektörümüze destek verdi. Fidancılık sektörümüz sağlanan bu desteğin karşılığını kat kat ülkemize geri kazandırdı. Son üç yılda fidancılık sektörü ise 64,4 milyon dolar ihracat ve 53,4 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla yüz akımız oldu'' şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılı fidan adet başına 1 TL, aşısız fidana ise 50 kuruş destek verdiğini hatırlatan Akcan, gerek tüm fidan üreticilerinin destekten faydalanması gerekse kaçak üretim ve satışla etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için standart fidan ve materyal üretenlerinde de desteklenmesi gerektiği kaydetti.