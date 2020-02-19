Fikir Koleji Bursluluk Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak

Fikir Koleji Kurucusu Muttalip Çapkan, iyi bir gelecek hedefleyen tüm öğrenci ve velileri 22-23 Şubat tarihlerinde yapılacak ‘Fikir Koleji Bursluluk Sınavı'na davet etti.

Fikir Koleji, bu yıl yapacağı bursluluk sınavı tarihini belirledi. Ankara'nın Ümitköy semtinde butik bir okulda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Fikir Kolejinin kurucusu Muttalip Çapkan, bursluluk sınavının 22-23 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Çapkan, ‘Fikir Koleji Bursluluk Sınavı'nın çocukları için iyi bir gelecek hayal eden veliler için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. 25 yıllık eğitimcilik tecrübesi ile geleneksel yapıyı koruyarak, çağdaş bir eğitim kurumunu hayata geçirdiğini söyleyen Çapkan, “Fikir Koleji olarak eğitimde ezberci öğretim yerine öğrencilerde duygusal zeka ve düşünsel zeka ile analitik karar verme mekanizmasının gelişmesini sağlayan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) yaklaşımını temel alıyoruz” dedi.

“Dil alanındaki çalışmalarımız Trinity College London ve Cambridge English tarafından destekleniyor”

Tüm öğrencilerin anadil seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmaları için çalışmalara devam edildiğinin altını çizen Çapkan, “Okulumuzda dil eğitimi birinci sınıfta İngilizce ile başlamakta. İkinci sınıftaysa öğrencilerimizin seçmeli yabancı dil tercihlerine göre yabancı dil dersleri belirleniyor. Bir nevi öğrencileri çağın gerekliliklerine hazırlıyoruz. Dil alanındaki çalışmalarımız, Trinity College London ve Cambridge English tarafından destekleniyor” şeklinde konuştu.

Fikir Koleji'nin Avrupa Dil Portfolyosu, Microsoft Yenilikçi Eğitmen Programı, Apple Okul Programı, Google Okul Akreditasyonu, Khan Academy ile bütün dünyada önde gelen eğitim teknolojilerini bir arada kullandığını belirten Çapkan, Dijital Vatandaşlık dersiyle öğrencilere hızla dijitalleşen dünyanın öğretildiğini ifade etti.

“Öğrencilere örme, karikatür ve sanal gerçeklik laboratuvarı sağlıyoruz”

Kolejde atölye faaliyetleri ile dikkat çekici etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Çapkan, “Öğrencilerimize Finlandiya'da da sıkça başvurulan örme, karikatür gibi farklı ve özgün çalışmalar ile çok az okulda olan sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) laboratuvarı sağlıyoruz” dedi.

22-23 Şubat tarihlerinde tüm sınıflar için bursluluk sınavı yapılacağını duyuran Çapkan, “Çocukları için iyi bir gelecek düşünen veliler için iyi fırsat” diye konuştu.