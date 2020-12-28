Fil hastası Çelik: “Duyanlar işitenler bir çare bulsunlar bana”

Sennaz Çelik, 2008 yılında eşi ile birlikte geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybetti. Kendi üzerinden de traktör geçen Çelik, bu kaza sonrasında 3 ay yoğun bakımda yattı. Kaza sonrasında kılcal damarı kopan Çelik, bundan dolayı halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Halk arasında “fil hastalığı” olarak da bilinen lenfödem, kol ve bacakların şişmesi ile kendini belli ediyor ve lenf bezlerinde oluşan tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bazen kol veya bacaklarda inanılmaz derecede şişliklere yol açabiliyor. Bu hastalık ile mücadele eden Çelik, artık şişliklerin dayanılmaz duruma geldiğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.

“Duyanlar işitenler bir çare bulsunlar bana”

Bundan 12 yıl önce yaşadığı bir trafik kazası sonrasında bu hale geldiğini belirten Sennaz Çelik, “Yayladan gelirken oldum. 12 sene bitti 13'e girdi. Olayda beyim öldü ben de doktor doktor geziyorum. Hep gittiğim doktorlar enfeksiyon dedi. Geri yolladılar hep. Buraya da tedavi için geldim hastalıktan dolayı almadılar, hastalık geçer diye. Buradan yetkililere sesleniyorum, bana iyi bir doktor bulsun. Doktorlara da sesleniyorum, duyanlar işitenler bir çare bulsunlar bana. Kalkamıyorum edemiyorum. Damat bel fıtığı oldu, beli ağrıyor. Memlekete gitmiştim oradan da İstanbul'a gidemedim. Arabaya sığmadı bacaklarım. En son Tokat'taki doktor benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Buraya geldim burada da hastalıktan dolayı almadılar, kalbim ve şekerim var diye” diye konuştu.

“Yıl geçtikçe daha çok şişiyor”

Annesinin bu durumdan dolayı çok sıkıntı çektiğini dile getiren Meliha Şimşek, “Yağlı lenfödem dediler bize. Buraya geldiğinde de damarları genişletmek için zaten şuan da ilaç kullanıyor. Pandemiden dolayı ertelendi biraz da. Şeker var, kalp var, tansiyon var o yüzden. Lavaboya gitmekte çok sıkıntı yaşıyoruz. Lavaboya gidemiyor, kendi başına hareket yok zaten. Sürekli birinin desteği olması gerekiyor. Son 2 yıldır daha çok çoğaldı. Hareketleri daha da kısıtlandı. Yardım bekliyoruz yetkililerden. Yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Önceden evin içerisinde gidiyordu geliyordu. Şimdi o da yok tamamen yatağa bağımlı. 2008 yılıydı, bir kaza geçirdiler, orada babam vefat etti. Annem de hani traktör üzerinden geçtiği için, 3 ay falan yoğun bakımda yattı. Kılcal damarı koptuğu için ödem oluşturuyor ve yıl geçtikçe daha çok şişiyor” şeklinde konuştu.