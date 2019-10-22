Filede dev finale doğru

Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başantrenör Mariusz Sordyl, “Kupayı kazanabilmek adına en iyi performansımız ile sahada yer alacağız” dedi.

Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya getirecek olan maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Final maçı öncesi Volley Hotel Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl, “Kupayı kazanabilmek adına en iyi performansımız ile sahada yer alacağız” dedi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe başantrenörü Sordyl, “Yarın oynayacağımız karşılaşma ile yeni sezona merhaba diyeceğimiz için mutluyum. Bizim adımıza özel bir gün olacak. Bu karşılaşma televizyon aracılığı ile de geniş bir kitleye ulaşacak. Salonda coşkulu bir taraftar grubunun olacağına eminim. Kupayı kazanabilmek adına en iyi performansımız ile sahada yer alacağız” şeklinde konuştu.

Kaptan Kıyak: “Umarım biz kazanırız ve sezona güzel bir başlangıç yaparız”

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Ulaş Kıyak ise “Geçtiğimiz sezon, iki takım arasında kıran kırana bir mücadele oldu. İki takım arasında 100 yıla aşkın bir süredir devam eden bir rekabet var. Yarın oynayacağımız mücadeleyi hak eden tarafın kazanmasını ve kazasız belasız centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz ve sezona güzel bir başlangıç yaparız" değerlendirmesinde bulundu.