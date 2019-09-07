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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan’ın rakibi oldu.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.


Türk Milli Takımı, Ankara Arena'da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya'yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.


Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan'ın da rakibi oldu.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts


Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Cansu, Şeyma, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)


Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medryzk, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)


Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18


Süre: 1 saat 33 dakika (20, 23, 21, 29)

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