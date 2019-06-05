Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23‘lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı. Millilerimizde 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında ise yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'la karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN: 3-0

SALON: Huamark Salonu

HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)

BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)

SETLER: 25-14, 25-9, 25-23

SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)