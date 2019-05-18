İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Sultanları, Çin'i yenerek 5. oldu

A Kadın Milli Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası’nda 5.

A Kadın Milli Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası'nda 5./6.'lık klasman maçında Çin'i 3-1 mağlup etti.


Milliler, karşılaşmaya Hande, Kübra, Aslı, Şeyma, Gözde, Ezgi ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden A Kadın Milli Takımı, turnuvayı 5. sırada tamamladı.



Hakemler: Yuki Kitamura (Japonya), Sasiprapa Pimthongkhınburi (Tayland)


Türkiye: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Meryem, Fatma, Meliha, Cansu)


Çin: Yingying Li, Yang, Zheng, Hu, Duan, Diao, Li Lin (L) (Sun, Liu, Du)


Setler: 25-18, 16-25, 25-23, 25-18


Süre: 1 saat 31 dakika (22,22, 26,21)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.