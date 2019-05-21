Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde sahne alıyor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Bayan Milli Takımı, 21-23 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'da ilk hafta karşılaşmalarında sahne alacak.

Milliler, toplam 5 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 21-23 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinin ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda ev sahibi Sırbistan, Hollanda ve Güney Kore ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında ilk gün Güney Kore, ikinci gün Hollanda ve üçüncü gün ise ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar müsabakalarını Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynayacak.

İkinci hafta maçları Ankara'da

A Bayan Milli Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ise 28-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da sahne alacak. Milliler, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ikinci haftada Rusya, Japonya ve Almanya ile mücadele edecek. Milli Takım, ilk gün Japonya, ikinci gün Almanya ve üçüncü gün ise Rusya ile saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Genel sıralamada ilk 5'te yer alan ülke Milletler Ligi finallerine katılacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi (VNL), toplam 5 ayaktan oluşuyor. 5 hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından genel sıralamada ilk 5'te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde oynanacak.

A Bayan Milli Takımının 14 kişilik Sırbistan etabı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli

Liberolar: Aylin Sarıoğlu, Şebnem Simge Aköz

Millierin ilk hafta maç programı ise şu şekilde:

21 Mayıs, 2019, Salı

TSİ 18.00 Güney Kore-Türkiye

22 Mayıs, 2019, Çarşamba

TSİ 21.00 Hollanda-Türkiye

23 Mayıs 2019, Perşembe

TSİ 21.00 Sırbistan - Türkiye