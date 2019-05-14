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Filenin Sultanları, İsviçre'yi devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’nda B Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi İsviçre ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi İsviçre ile karşı karşıya geldi.


Milliler, karşılaşmaya Yasemin, Gözde, Şeyma, Fatma, Ezgi, Aslı altısı ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 20-25, 24-26, 25-21 ve 20-25‘lik setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Montreux Volley Masters Turnuvası'na galibiyetle başladı.


Milli Takımımız, Montreux Volley Masters Turnuvası B Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın TSİ 19.45'te İtalya ile karşılaşacak.



Salon: Pierrier Spor Salonu


Hakemler: Jorg Kellenberger (Almanya), Yuka Kitamura (Japonya)


İsviçre: Stock, Matter, Künzler, Zaugg, Schottroff, Pierret, Deprati (L) (Trösch, Staffelbach, Petitat, Wassner)


Türkiye: Yasemin, Gözde, Şeyma, Fatma, Ezgi, Aslı, Aylin (L) (Meryem, Cansu, Meliha)


Setler: 20-25, 24-26, 25-21, 20-25


Süre: 1 saat 32 dakika (19,27,24,22)

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