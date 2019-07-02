İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor

A Kadın Milli Takımımız, 03-07 Temmuz tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alacak.

A Kadın Milli Takımımız, 03-07 Temmuz tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alacak.


Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'nda ev sahibi Çin ve İtalya ile mücadele edecek Filenin Sultanları, finallerdeki ilk karşılaşmasında yarın Türkiye saati ile 14.30'da Çin ile karşılaşacak.


Millilerimizin 15 kişilik Milletler Ligi Finalleri kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik


Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt


Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz


Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç


Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.