Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, Sırbistan etabındaki ilk maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20‘lik skorlarla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

A Bayan Milli Takım, Sırbistan etabındaki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 21.00'da Hollanda ile karşılaşacak.