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Filenin sultanları, Montreux Volley Masters Turnuvası'nda sahne alacak

2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara’da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası’nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.

2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara'da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası'nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.


Kadın Milli Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası'nda; B Grubu'nda ev sahibi İsviçre'nin yanı sıra İtalya ve Tayland ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Çin, Almanya, Japonya ve Polonya takımları yer alıyor.



Milli Takım'ın 13 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik


Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt


Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım


Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli


Libero: Aylin Sarıoğlu



Millilerin Montreux Volley Masters Turnuvası'ndaki maç programı ise şu şekilde:


13 Mayıs 2019, Pazartesi


TSİ 17.30 Türkiye - İsviçre



15 Mayıs 2019, Çarşamba


TSİ 19.45 Türkiye - İtalya



16 Mayıs 2019, Perşembe


TSİ 22.15 Türkiye - Tayland



17 Mayıs 2019, Cuma


TSİ 17.30 7./8.'lik Maçı


TSİ 19.45 Yarı Final 1. Maçı


TSİ 22.00 Yarı Final 2. Maçı



18 Mayıs 2019, Cumartesi


TSİ 13.30 5./6.'lık Maçı


TSİ 15.45 Üçüncülük Maçı


TSİ 18.15 Final Maçı

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