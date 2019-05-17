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Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’nda B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında, Tayland ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında, Tayland ile karşılaştı. Milliler, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.


Ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 22-25, 25-19, 25-21 ve 26-24‘lük setlerle 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubunu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu 6 puanla 3. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Milliler, Montreux Volley Masters'da, cumartesi günü TSİ 13.30'da Çin ile 5./6.'lık klasman karşılaşması oynayacak.



Hakemler: Yuki Kitamura (Japonya), Maciej Twardowski (Polonya)


Türkiyr: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Gözde, Fatma, Ezgi, Meliha)


Tayland: Kanthong, Luangtonglang, Boonlert, Thinkaow, Sittirak, Tomkom, Changkeaw (L), Pannoy (L) (Kongyot, Hyapha, Chatchu-On Moksri)


Setler: 22-25, 25-19, 25-21, 26-24


Süre: 1 saat 42 dakika (24,23,27,28)

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