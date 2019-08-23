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Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1.

gün mücadelesinde Flenin Sultanları, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Türkiye'nin rakibi, 2019 yazında Avrupa Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan ve eleme aşamasında maç dahi kaybetmeyen Yunanistan'dı.


Zor geçmesi beklenen maçta Türkiye, rakibi karşısında 3. sette 10-0'lık bir seri yakaladı. Filenin Sultanları, maç genelinde 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı.


Türkiye, grubun ikinci maçında yarın 19.30'da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Vladimir Oleynik, Agnieszka Michlic


Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Eda, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin)


Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou)


Setler: 25-21, 25-18, 25-8


Süre: 1 saat 10 dakika (27,25, 18)

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