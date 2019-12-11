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Filipinler kültürü Çankaya kreşinde

Çankaya Belediyesinin, farklı ülke kültürlerini tanıtmak amacıyla kreşlerinde uyguladığı “Kreşlerde Ülkeler” projesinin konuğu Filipinler Büyükelçiliği oldu.

Togan Özliyen Gündüz Bakımevinde eğitim alan minikler Filipin kültürünü yakından tanıma imkanı buldu.


Çankaya Belediyesinin kreşlerinde uyguladığı “Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında Togan Özliyen Kreşi'ndeki minikler Filipin kültürüyle buluştu.


Eğitim kalitesi, sosyal imkanları ve güvenli olması nedeniyle ebeveynlerin en çok tercih ettiği Çankaya Belediyesi kreşlerinde uygulanan proje ile minik öğrenciler dünyanın farklı ülkelerini tanıma imkanı buluyorlar. 4, 5 ve 6 yaşlarındaki çocukların katıldığı proje, farklı kültürlerini tanımanın yanı sıra barış ve sevgi dilini öğretmeyi amaçlıyor.



Konsolos ülkesini tanıttı


12 kreşiyle bin 500 çocuğa eğitim verme kapasitesine sahip Çankaya Belediyesinin, Kreşlerde Ülkeler projesi tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Filipinler Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen çalışma ile Togan Özliyen Kreşine devam eden miniklere Filipinler tanıtıldı. Hem öğretmenlerin hem de minik öğrencilerin yararlandığı etkinlikte Filipinler Başkatip ve Konsolosu Lorena Joy P.Banagodos ile Ataşe Sheila H. Solas ülkelerinin kültürünü anlattı. Coğrafyasından nüfusuna, yemeklerinden halkın konuştuğu dillere kadar Filipinler kültürü hakkında bilgiler öğrenen kreş çocukları, izledikleri filmle bilgilerini pekiştirdi.

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