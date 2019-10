Filistin Büyükelçisi Mustafa: “Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye'nin yanındadır”

TBMM'de Türkiye-Filistin Dostluk Grubunu ziyaret eden Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, “Arap Birliği hiçbir zaman Filistin'in yanında güçlü bir şekilde durmazken hatta Filistin'e yaptığı mali desteklerde kesinti yaparken; Türkiye halkı, devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi her platformda savundu, destek verdi. Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye'nin yanındadır” dedi.

Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, TBMM'de Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve Barış Pınarı Operasyonu çerçevesinde Arap Birliğinin Türkiye'yi kınayan bildirisi de konuşuldu. Faed Mustafa Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve diğer konularda her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Türkiye ve Filistin Devletleriyle halkları arasında çok güçlü ve kopmaz bağlar vardır. İki ülke arasındaki bu bağı koparmaya zayıflatmaya çalışanlar bunu başaramayacaklardır. Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Arap Birliği ise 12 Ekim 2019 tarihinde toplandı ve Filistin Devleti bu toplantıya üst düzey temsilci göndermedi. Daha operasyonun ilk gününde Arap Ligi bile toplanmadan sosyal medyada 'Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberler yayıldı. Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik. Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum.Arap Birliği hiçbir zaman Filistin'in yanında güçlü bir şekilde durmazken hatta Filistin'e yaptığı mali desteklerde kesinti yaparken; Türkiye halkı, devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi her platformda savundu destek verdi. Bu yönden her zaman sizlere müteşekkiriz” dedi.

"Türkiye'nin güvenliği Filistin'in güvenliğidir. Aynı şekilde Filistin'in güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir"

Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler Filistin halkının ve Devletinin böyle bir karara imza atmadığını biliyoruz. Ancak başta Siyonist çevreler ve onlara payanda olmuş mecralar bunu ısrarla dillendirdiler. İsrail'in zulmüne dur diyemeyen ama 'İsrail'in içişlerine neden karışıyorsunuz' diyenlerin başını çektiği bu güruh Barış Pınarı Operasyonunu kullanarak iki ülke halkı arasında var olan manevi bağı zedelemeye, zayıflatmaya çalıştılar. Bizim Filistin'le olan bağımız böyle yalan ve uydurma haberlerle kopacak değildir. İki ülke arasında derin ve sarsılmaz bağları sabote etmeye çalışanları çok iyi biliyoruz. Halkımızı galeyana getirerek, kışkırtıcı ve iftira haberlere gereken cevaplar verilmiştir. Arap Ligi toplantısına imza atmayan Libya, Sudan ve Katar ile birlikte toplantıya temsilci göndermeyen Filistin'e teşekkür ediyoruz. Filistin'in kendi içindeki sorunların ve güçlüğün farkındayız. Özellikle işbirlikçi Arap rejimlerinin yöneticilerinin Filistin'e uyguladıkları baskılara ve tehditlere rağmen Filistin'in toplantıya temsilci göndermemesini takdir ettik. Konu hakkında gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu devletimizin görüşlerini açıkladı.Durum böyle olmasına rağmen ülkemizde bazı çevrelerin hala ısrarla 'Filistin bile İsrail'in yanında yer aldı' yalanlarını savurmasını ancak Siyonistlere olan diyet borcunu ödediklerini veya katil, terörist İsrail'e destek çıktıklarını düşünüyorum. Türkiye'nin güvenliği Filistin'in güvenliğidir. Aynı şekilde Filistin'in güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. Filistin topraklarında İrgun, Haganah ve Stern tedhiş örgütleriyle yaptıklarını bugün Suriye'de YPG,PYD,PKK eliyle yapmak istediler. Ama biz buna izin vermeyeceğiz dedik ve operasyonumuzu başlattık. Operasyona karşı gelen seslere baktığınızda kimlerin oyununun bozulduğunu görebilirsiniz. Filistin halkıyla dayanışmamız bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti ayağa kalkana kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ziyarete; Filistin Dostluk Grubu üyeleri İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı ve Abdullah Güler katıldı.