Filistinli genç müzisyenler Şefika Kutluer Festivali'nde

Yenimahalle'de düzenlenen 9. Şefika Kutluer Festivali'ne Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası konuk oldu.

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde unutulmaz bir akşam yaşandı. Filistin'den gelen dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ve Filistinli entelektüel Edward Said tarafından kurulan ve Türkiye'ye ilk kez gelen “Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası”, "Sihirli Flüt" ünvanlı Şefika Kutluer ile birlikte sahne aldı. Dinleyicilerden tam not alan orkestrayı Viyana Ekonomik Forum Kültür Komitesi Başkanı ve müzik editörü olan şef Eugeniy Chevkenov yönetti. Filistin halkının yıllardır gördüğü baskıyı önleme ve izole yaşamaya mahkum edilen bir toplumun gösterdiği çabalara eğitim yoluyla destek amacıyla kurulan Barenboim-Said Vakfı'nın hazırlamış olduğu film gösterimi ile başlayan gecede Mariam Said, Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrası'nın kuruluş aşamaları, Berlin ve Ramallah'ta kurulan müzik akademileri ile ilgili bir sunum yaptı.

"Müzik ve sanat kültürleri birleştiriyor"

Müziğin ve sanatın insanlar üzerinde birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Mariam Said, “Kurulan akademide küçük yaştan başlayarak çocuklara müzik eğitimi veriliyor. Dünyaca ünlü şefler eşliğinde konserler veren orkestramız bu akşam sizinle buluşuyor. Şefika Kutluer Festivali vesilesiyle Türkiye'de olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Mozart'ın senfonileri ile başlayan konserde, Filistinli genç ud sanatçısı Bakr Khleifi tarafından bir Filistin eseri olan “Ud ve Yaylılar için Fantezi” dinleyicilerden büyük alkış topladı. Ayrıca dünya çocuklarına yönelik projelere imza atan ve UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olan Şefika Kutluer, Mirzayev'in kendisi için bestelediği Yunus Emre Uvertürü ve Mevlana Flüt Konçertosunu seslendirdi.