“Filizler” gönüllü bağışçılarını arıyor

Çankaya Belediyesinin Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine maddi destek amaçlı hayata geçirdiği "Çankaya'nın Filizleri", gönüllü bağışçılarını arıyor.

Çankaya Belediyesinin üniversite öğrenimini Ankara'da sürdüren öğrencilere gönüllü bağışçılarla burs imkanı sağladığı “Çankaya'nın Filizleri” uygulamasında maddi güçlük yaşayan öğrenciler, gönüllü bağışçılardan destek bekliyor.

Ekonomik desteğe ihtiyacı olan ve burs kriterlerine uygun olan öğrencilerle apartman, site yönetimi, iş yerleri ve kişilerle köprü vazifesi gören Çankaya Belediyesi, bağışçı ve öğrenciyi buluşturuyor.

Öğrencilerin ekonomik gerekçelerle eğitim hayatından uzak kalmaması için öğrencilerin desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aydınlık bir gelecek için eğitimli gençlere ihtiyacımız var. Gençlerimizin bu ekonomik zorluklarla mücadele etmesi yerine iyi bir eğitime odaklanması gerekir. Ülkemizin geleceği için gençlerimize hepimiz destek olmalıyız. Biz sadece köprü görevi görüyoruz. Bağış yapmak isteyeni ve maddi ihtiyacı olan öğrenciyi bir araya getiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çankaya'nın Filizlerine destek olmak isteyen gönüllüler, 0 312 458 89 00/1174 telefon numarasından iletişime geçebilirler.