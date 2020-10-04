Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı

Hayata geçirilen uygulamada ilk ödemeler yapıldı.

Pandemi sürecinde toplum sağlığını önceleyen çalışmalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yardım ve destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekiplerinin karantina altındaki vatandaşlara daha hızlı ulaşarak tıbbi müdahalede bulunabilmesi için yeni bir uygulamaya imza attı. Karantina altındaki vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde gönüllü çalışan 300 taksicinin günlük yevmiyeleri karşılanmaya başladı. Taksici esnafına ilk destek ödemesi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin hem pandemi sürecinde yoğun bir mesai içinde olan filyasyon ekibinin işini kolaylaştırmayı hem de mağduriyet yaşayan taksici esnafına ekonomik yönden destek olmayı amaçladığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Karantina altına alınan vatandaşlarımıza daha hızlı müdahale edilebilmesi ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğimizle iş birliği yaptık. Filyasyonda yer alan 300 taksicimizin giderlerini karşılamaya başladık” dedi.

Aslan, filyasyon ekibinde yer alan taksicilere günlük 150 TL yevmiye ve 50 TL yakıt desteğinde bulunulduğunu, ödemelerin her hafta Cuma günü yapılacağını ifade etti.

Filyasyon ekiplerini gidecekleri adrese hızlı bir şekilde ulaştıran taksicilere Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Binası önünde ödemeleri yapılırken, işlerinin durgun olduğunu anlatan taksici esnafı teşekkür etti. Atakan Çetinkaya adlı taksici, “Filyasyon ekibini araçlarımızla hızlı bir şekilde hastalara ulaştırabildiğimiz için ve bu hizmeti belediye bize sağladığı için çok teşekkür ederiz. Hem hastaların ihtiyacı hem de bizlerin ihtiyacı karşılanıyor. Hastalarımıza da yardımcı olarak mükemmel bir hızla iletişimi sağlıyoruz” dedi.

Aydın Işık adlı taksici, “Filyasyon ekibini taşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle ekiplere yardımcı oluyoruz. Sağlıkçılarla beraber bizler de ön cephede savaş veriyoruz. Onları götürüyoruz, getiriyoruz. Hastalara bir an önce gitmeleri için çalışıyoruz” diye konuştu. Mehmet Demir, “Filyasyon ekiplerinin çalıştıkları ortamı da, zorluklarını da gördük. Hem filyasyon ekiplerine hem vatandaşlarımıza destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. Ercan Özdemir, “Gerçekten zor bir süreçten geçiliyor. Biz taksici esnafı olarak doktorlarla beraber sürekli ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. İnsanlar da bundan memnun. Biz de halkanın bir parçası olduk” dedi.