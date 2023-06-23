Finans, bankacılık ve iş dünyası Quick Sohbetler ile bir araya geldi

Maher Holding bünyesinde, Türkiye'de bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk finansman şirketi olan Quick Finans'ın, Quick Tower'da faaliyetlerine başlaması dolayısıyla, finans, bankacılık, otomotiv ve tedarik zinciri sektör liderleri ile tepe yöneticilerini ve medya temsilcilerini bir araya getirdiği davet Quick Tower'da gerçekleştirildi.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ burada yaptığı açılış konuşmasında, fark ve değişim ortaya koyacak iddialarla yola çıktığını, henüz faaliyetlerine yeni başlamış olmasına rağmen sektöre sunmuş olduğu vizyon ve yenilikçi ürünleri, ses getiren iş birlikleri, istikrarlı, finansman politikaları ile kısa bir süre içerisinde sektörde önemli bir ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Karadağ, şöyle devam etti:

“Bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olmamız nedeniyle ‘Yeni Nesil Finansman Şirketi' vizyonunda konumlanarak, finansman şirketlerince ülkemize getirilen, satış noktalarında uzaktan kredilendirme teknolojisi ve dijital işlem süreçlerindeki öncü vizyonunu bir adım daha ileri taşımayı hedefledik. Bu konumlanma ve vizyonumuz ile kredi kavramına, risklerden korunma ve risk yönetiminde kullanılan bir finansal araç olan sigorta boyutunu katarak ürünlerimizi sunmayı planlıyoruz. Tüm bu iddialarımızın ilk örneği olarak da ülkemizde finans sektöründe ilk defa sunulan ve Ülkemizin her bir köşesinde yer alan Quick Sigorta ile Corpus Sigorta'nın yaklaşık 6 bin sigorta acentesinde uygulanacak, daha sonra da tüm sektörün faydalanmasına sunulacak 'Poliçe Prim Kredisi' ürününü geliştirdik. Bu şekilde; ülkemiz finans piyasalarında otoritelerce hedeflenen finansal çeşitliliğin artırılması ve kredilere erişimde zorluk çeken geniş kesimler için kapsayıcı finansmanın sağlanmasında önemli katkıları olacak bir adım atmış olduk. Belirtilen adımlarımızı, tüketicilerin ve ticaretin finansmanında geniş bir alanda tüm sektörlere hitap edecek şekilde yenilikçi kredi ürünleri ve finansal çözümlerle sürdüreceğiz.”

“Quick Finans Danışmanlar Kurulu, iddialı hedeflerimizde bize ışık tutacak”

Finans, teknoloji ve ödeme sistemleri dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan danışmanlar kurulu kurduklarını ifade eden Karadağ, “Bu kapsamda, ortaya koymuş olduğumuz hedeflerimizin tüm boyutlarında ışık tutacak vizyonları ve finans, bankacılık, teknoloji, dijitalleşme ve eğitim alanındaki deneyimlerini değerlendirebileceğimiz bir 'Danışmanlar Kurulu' oluşturduk. Quick Finans Danışmanlar Kurulu ayrıca, finans dünyası gündeminin öne çıkardığı başlıklar konusunda etkinlik ve panellerle sektörümüze dair güncel ve önemli konularda bilgilendirme ve sohbet toplantıları düzenleyerek sektörümüze, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza katkılar sağlamayı hedeflemektedir” dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise konuşmasında; Maher Holding'in gelecek vizyonu hakkında bilgi vererek, “5 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza atan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın ardından Quick Finans'ın da daha ilk yılı dolmadan önemli başarılara ulaşıp finans sektöründe ses getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sigorta Grubu olarak ilk 5 içinde yer almaktayız. Sigorta Grubumuzun sahip olduğu bu gücü Quick Finans'a katmak konusunda kararlıyız. Önümüzdeki dönemde gücümüzün kaynağını oluşturan Türkiye genelindeki 6 bin acentemizi içine alacak olan finansal market vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda kurduğumuz Maher GYO ve yakın zamanda faaliyet izni almasını umduğumuz Qpay ile finans ve gayrimenkul alanında etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.