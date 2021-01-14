Firari FETÖ üyesi çift Ankara'da yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan çift, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gelen bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ile karısı R.U'yu fiziki ve teknik takibe aldı. Zanlılara ait aracı İstanbul yolu üzerinde durduran ekipler, firari karı kocayı gözaltına aldı. Zanlılardan B.U'nun fizik öğretmenliğinden, R.U'nun ise felsefe öğretmenliğinden ihraç edildiği ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde görev aldıkları belirlendi. Zanlı çiftin 2017'den bu yana arandıkları kaydedildi. Gözaltına alınan B.U. ile R.U., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.