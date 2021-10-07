Firari prodüktör Üzer, Ankara'da yakalandı

FETÖ'den hakkında 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski prodüktör Salih Üzer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski prodüktör Salih Üzer, sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Firari prodüktörün saklandığı evi tespit eden Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde evin etrafını çevirerek Salih Üzer'in kaçmasına fırsat vermeyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Salih Üzer'in ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı tespit edildi. Saklandığı evden nadiren dışarı çıktığı ve dışarıda kılık değiştirerek sosyal yaşamına devam ettiği tespit edilen Üzer'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.