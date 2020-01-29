First Lego League için geri sayım başladı

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde eğitim alan çocuklar arasından seçilen 10 kişinin oluşturduğu takım, “First Lego League” yarışması için gün sayıyor.

Çankaya Belediyesi genç öğrencileri teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor. Her yıl onlarca çocuğun eğitim aldığı Çocuk Teknoloji Evi'nde First Lego League yarışması için geri sayım başladı.

Çocuk Teknoloji Evi, daha önce yaz okullarına katılmış ve sınıflarında iyi oldukları gözlemlenmiş çocuklardan seçili 10 öğrenciden oluşan takım ile First Lego League'e katılacak. Yarışmada Çankaya Belediyesini temsil edecek çocukların eğitimleri iki buçuk aydır devam ediyor. Bir koç ve iki danışmanla birlikte 13 kişi olarak yarışmaya hazırlanan 5 - 9. sınıf öğrencilerinden oluşan takım ilk olarak 9 Şubat'ta düzenlenecek ulusal yarışmaya katılacak. Başarı göstererek uluslararası yarışmaya katılma hakkını kazanmak isteyen minik öğrenciler, yarışma gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek. Çocuklar, Kodlama, Robot ve 3D Tasarım atölyelerinde aldıkları eğitimlerin ardından hünerlerini yarışmada sergileyecek.

Yeni dönem kayıtları başladı

Çankaya Belediyesinin Çukurambar'da Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan “Çocuk Teknoloji Evi” yeni dönem kayıtları da sürüyor. 15 Şubat'ta başlayacak yeni dönemde eğitimler yine ücretsiz olacak. 8-16 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği eğitimlerde çocuklara, Kod Atölyesinde algoritma mantığı, bilgisayarla ilgili mesleki alanlara yönelimlerin gelişmesi, kodlama ile şekil ve oyun yapılması, yazılımın ön aşamaları öğretilirken, Robot Atölyesi'nde ise Legonun robot setinin birleştirilerek robotun oluşturulması, hareket komutlarının öğretilmesi, sensörlerin robotun programlanmasında kullanılarak projeler geliştirilmesi anlatılıyor. Diğer bir bölüm olan 3D Tasarım Atölyesi'nde ise üç boyutlu tasarımın temel bilgileri çocuklara öğretilecek.

Kayıt yaptırmak isteyen ailelerin 458 90 00 / 2904 numaralı telefondan Çankaya Belediyesine ya da Çukurambar, Öğretmenler Caddesi'nde üzerinde bulunan Uğur Mumcu Parkı'ndaki Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'ne doğrudan ulaşmaları gerekiyor.