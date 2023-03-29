Fırtınan uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'da bir vatandaş ile köpek, fırtınadan dolayı kopan balkon çatısının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da dün meydana gelen şiddetli yağış ile fırtına, Altındağ'daki bir apartmanın balkon çatısını yerinden söktü. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş ile köpek, kopan parçanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, dehşete düşüren o an güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Deprem olduğunu sandılar”

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Atakan Taşçı, “Dün yağmurla birlikte şiddetli bir fırtına vardı. Çalıştığımız sırada büyük bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda binanın en üst katındaki balkon demiri parçasının düştüğünü gördük. O sırada bir kişi son anda kendisinin kurtardı. Yoldan geçen bir köpek vardı. O da kendisini son anda kurtardı. Düşen demir 5 metreydi. Büyük bir felaket olabilirdi. Çok korktuk. Kimileri deprem oldu sandı. Yaralanma ve can kaybı yok” ifadelerini kullandı.