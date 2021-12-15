FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 - Altay Clup: 0

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Ankara’da başladı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Turnuvanın ilk maçında Brezilya temsilcisi Minas Tenis Clube, Kazakistan ekibi Altay Clup'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Andrea Puecher (İtalya)
Minas Tenis Clube: Minas: Gattaz, Macris, Moreir, Thai, Danielle, Neriman Özsoy (Nicol, Nascimento, Priscila)
Altay Clup: Danica, Anarkulova, Polina, Pena, Kodola, Anikonova (Madina, Belova, Balagazinova, Nurbergenova, Kenzhebaeva, Yelizaveta)
Setler: 25-20, 25-22, 25-18
Süre: 69 dakika (21, 25, 23)