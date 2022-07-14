FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 - Çin: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde finallerin ikinci günündeki ilk çeyrek final karşılaşmasının kazananı, Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Bu sonuçla birlikte İtalya yarı finale yükseldi.

Finallerin ikinci gününün ilk karşılaşması olan İtalya-Çin maçının galibi İtalya olurken İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, bugün oynanacak Türkiye-Tayland karşılaşmasının galibi olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Nurper Özbar (Türkiye)

İtalya: Bosetti Caterina Chiara, Chirichella Cristina, Orro Alessia, Sylla Miryam Fatime, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi (Lubian Marina, De Gennaro Monica, Pietrini Elena, Malinov Ofelia)

Çin: Diao Linyu, Wang Yunlu, Wang Yuanyuan, Gong Xiangyu, Li Yingying, Yuan Xinyue (Wang Weiyi, Ding Xia, Chen Peiyan, Jin Ye, Ni Feifan)

Setler: 25-22, 25-19, 24-26, 25-22

Süre: 101 dakika (25, 22, 30, 24)