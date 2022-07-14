FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye:3 - Tayland:1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland'ı 3-1'lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu. Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz'da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu

Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima

Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26)