FIVB Milletler Ligi: Belçika: 1 - İtalya: 3

FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika’yı 3-1 mağlup etti.
FIVM Voleybol Milliler Ligi altıncı maçında İtalya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)
Belçika: Van Sas Elise, Herbots Britt, Lemmens Nathalie, Van Gestel Celine, Demeyer Nel, Martin Pauline (Goris, Krenicky, Janssens, Van De, Rampelberg, Van Avermaet, Stragier, Koulberg)
İtalya: Lubian Marina, Bosio Francesca, Gennari Alessia, Bonifacio Sara, Malinov Ofelia, De Gennaro Monica (Fersino, Chirichella, Nwakalor, D'Odorico, Degradi, Enweonwu, Perinelli, Mazzaro)
Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 107 dakika (23,25,32,27)