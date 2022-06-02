FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 - Hollanda: 2

FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.
FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)
Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)
Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, De Zwart, Reesing Dambring
Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7
Süre: 130 dakika (25, 24, 26, 25, 15)