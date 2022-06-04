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FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.



Salon: Ankara


Hakemler: Porvaznik Igor (Slovakya), Heckford Nicholas (İngiltere)


Çin: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Ye (Xia, Yunlu, Hanyu , Yizhu, Yixin, Weiyi, Feifan, Yiwen)


İtalya: Marina, Allesia, Elena, Sara, Ofelia, Chinel, (Eleonora, Monica, Francesca, Cristina, Sofia, Carlotta, Nkemdilim, Mazzaro)


Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18


Süre: 97 dakika (21' , 23' , 27' , 26')

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