FOMGET ödüle doymuyor

Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen FOMGET, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Grup Yarışması'nda birinci olarak, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Ülkemizi gerek uluslararası gerekse ulusal birçok yarışmada temsil eden FOMGET, aldığı ödüllerle Başkent kadar Türkiye'nin de gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunlar Federasyonu'nun düzenlediği Ankara İl Birinciliği Yarışması Büyükler Kategorisi'nde geleneksel düzenlemeli dalda, Antalya yöresi oyunları ile performans sergileyerek il birincisi olan FOMGET, Grup (Bölge) Yarışması'na katılmaya da hak kazandı. FOMGET, Mayıs ayında gerçekleştirilen grup yarışmasında da rakiplerini geride bırakarak on birinci kez bölge birincisi oldu. Birincilik kupasını alan FOMGET, bu başarısıyla da Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

FOMGET futbolda da şampiyon

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren FOMGET birçok dalda birinciliği kimseye kaptırmıyor. FOMGET Bayan Futbol Takımı, 2. Lig Aksaray deplasmanında Aksaray'ı yenerek şampiyon oldu. FOMGET Bayanlar Futbol Takımı bu başarısıyla Türkiye Bayanlar 1. Ligi'ne yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı FOMGET, gerek spor gerekse kültür faaliyetleri alanında Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkent'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.